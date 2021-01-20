На севере Петербурга построят ТЦ «Ю-Молл»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» (входит в ГК «Главстрой») разработала концепцию торгового комплекса «Ю-Молл». ТЦ планируется построить на пересечении Гладышевского и Юнтоловского проспектов, на территории комплекса «Юнтолово». В настоящее время ведется проектирование объекта.

Как сообщили в компании, общая площадь двухэтажного торгового комплекса составит более 6,7 тыс. кв.м, аренднопригодной будет 4,3 тыс. «квадратов». Возле комплекса запланировано создание паркинга на 145 мест. Ввести в эксплуатацию объект планируется в 2023 году.