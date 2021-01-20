СГК увеличит инвестиции в ремонт теплосетей в Сибири в 1,4 раза в 2021 году

В 2021 году ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК, входит в СУЭК) направит 14 млрд руб. на программу по ремонту теплосетей в сибирских регионах. В прошлом году инвестиции составляли 10 млрд руб., сообщил в Instagram директор по тепловым сетям компании Антон Баев.

Крупные работы будут проводиться в Красноярске (затраты — 3,5 млрд руб.), Кемерове (1,4 млрд руб.), Белове (1,8 млрд руб.), Барнауле (1,4 млрд руб.), Черногорске (2 млрд руб.) и также Новосибирске (2,2 млрд руб.). В компании планируют ремонт и реконструкцию 162 км сетей (в 2020 году — 140 км), строительство для подключения новых абонентов 150 км трубопроводов.

Ранее гендиректор Степан Солженицын заявил, что энергосистема Новосибирска — одна из самых изношенных в Сибири. По его словам, потребности в инвестициях в городе «превышают текущие возможности примерно пятикратно».

СГК — один из крупнейших энергохолдингов в энергетике России. Ведет деятельность на территории Алтайского края, Республики Хакасия, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Тыва,Кузбасса, Свердловской области и Приморского края.

Екатерина Лукашевич