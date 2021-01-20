На Ставрополье на противопаводковые мероприятия планируют направить 5 млрд рублей

В Ставропольском крае на реализацию противопаводковых мероприятий в регионе планируют направить 5,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Средства на реализацию проекта будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

Проект был разработан с учетом опыта наводнений, которые произошли в регионе в 2017 году. В частности, планируется берегоукрепление на руслах рек Бугунта, Егорлык, Золка, Кубань, Мамайка, Кума, Суркуль, Подкумок, Ташла, на озере Лысый Лиман. Кроме того, запланировано строительство водохранилища в устье реки Мокрый Карамык, а также капитальный ремонт гидротехнических сооружений и расчистка речных русел на территории девяти муниципалитетов. «Основной объем работ предполагается выполнить до 2025 года, часть проектов — до 2030 года»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева