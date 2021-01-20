Ростовская компания подтвердила, что обслуживает соцсеть Parler

IT-компания DDoS-GUARD, расположенная в Ростове-на-Дону, подтвердила, что предоставляет услуги сервису обмена сообщениями Parler, популярному у сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно данным на сайте компании, она предоставляет услуги защиты и ускорения веб-сайтов, защищенного хостинга, защищенных виртуальных серверов, защиты сетей и другие. «DDoS-GUARD не предоставляет услуги хостинга ресурсу Parler.com. И не вправе сообщать, какие именно услуги предоставляются клиентам в независимости от их направленности или аудитории — это противоречит политике конфиденциальности компании и законодательству»,— подчеркнули в компании, слова ее представителей приводятся в публикации.

Parler — сервис для обмена сообщениями, который используют сторонники Дональда Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. Сайт Parler частично восстановил работу 18 января. По данным агенства Reuters, это произошло с помощью IP-адреса, принадлежащего DDoS-GUARD.

Кристина Федичкина