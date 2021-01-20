Работу думской комиссии по контролю за транспортным обслуживанием в Перми планируется продлить до мая

Комитет по городскому хозяйству Пермской думы рассмотрел проект решения о продлении работы временной комиссии по контролю за организацией администрацией Перми транспортного обслуживания населения. Проектом предлагается перенести срок окончания деятельности комиссии на 1 мая 2021 года. Ранее планировалось, что коллегиальный орган проработает до 1 февраля.

«Мы активно поработали, есть результаты. Хотелось бы подвести некую черту, и совместно с администрацией, с новыми кураторами этой отрасли, выйти уже с некими предложениями по стабилизации и улучшению ситуации в этой сфере»,— пояснил глава комитета, председатель временной комиссии Александр Филиппов.

Члены комитета поддержали предложение единогласно. Обсуждение проекта решения продолжится на пленарном заседании гордумы в феврале.

Напомним, временная комиссия Пермской думы по контролю за транспортным обслуживанием населения была создана в конце июня 2020 года. Ее основные задачи — анализ результатов торгов по долгосрочным контрактам и исполнения перевозчиками условий этих соглашений, а также изучение мнения населения касательно проводимой в Перми транспортной реформы, стартовавшей в 2019 году. В состав комиссии входит пять депутатов: Александр Филиппов, Олег Афлатонов, Вероника Куликова, Павел Фадеев и Валерий Шептунов.

В декабре прошлого года в мэрии сменился куратор транспортного блока. Отрасль была передана в ведение замглавы администрации Перми Анатолия Дашкевича. Ранее господин Дашкевич уже отвечал за этот блок — до декабря 2018 года. Тогда департамент транспорта перешел в подчинение Людмилы Гаджиевой, замглавы по социальным вопросам. Однако транспортная реформа, стартовавшая под ее кураторством, вызвала критику горожан, а также депутатов гордумы, которые год систематически требовали отставки Людмилы Гаджиевой.