Экс-завкафедрой геологии Оренбургского госуниверситета не смогла оспорить приговор за взятки

Приговор суда бывшим заведующему и доценту кафедры геологии Оренбургского государственного университета (ОГУ) вступил в законную силу. Экс-сотрудники вуза осуждены за получение взяток от студентов. Об этом в среду сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации правоохранителей, подсудимые в 2017 – 2018 году получали от студентов незаконное вознаграждение за оценки по ряду дисциплин без сдачи экзаменов. Часть вознаграждения бывшим педагогам передавалась подарочными картами магазина бытовой техники и электроники, отмечают в прокуратуре. Общая сумма взяток превысила 2 млн руб.

В отношении подсудимых было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). В итоге суд признал их виновными в 50 эпизодах преступлений. Экс-завкафедрой был осужден на пять лет исправительной колонии строгого режима, его сообщница – на четыре года заключения условно с испытательным сроком три года.

Помимо прочего, суд наложил на обоих подсудимых штраф на сумму 1 млн руб. Кроме того, они на четыре года лишены права занимать соответствующие должности в образовательных учреждениях и организациях. Адвокат экс-завкафедрой геологии ОГУ пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

Георгий Портнов