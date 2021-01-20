«Менять финансовый регламент никто не спешит»

Российские футбольные клубы в прошлом году потратили на трансферы игроков почти $125 млн, а заработали чуть больше $60 млн. Эту информацию опубликовала на своем сайте FIFA в отчете о мировом трансферном рынке. Финансовые результаты нашего футбола оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В любом бизнесе, если вы потратили больше, чем заработали, возникают сложности. В российском футболе такой подход — норма. До пандемии клубы РПЛ тратили на игроков почти $300 млн, а зарабатывали на продаже около $100 млн. Сейчас обороты упали, но тенденция осталась. При этом бюджеты даже в самое тяжелое время никто не сокращал, разве что зарплату игрокам урезали на пару месяцев. €200 млн в год у «Зенита», €100 млн — у «Спартака» и «Локомотива», чуть меньше у ЦСКА, «Краснодара» и «Динамо» — это по-прежнему актуальные суммы.

Но даже те клубы, которые тратят меньше на свое содержание, убыточны. И до тех пор, пока эта ситуация не изменится, у нашего футбола будут проблемы, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Значит, если только обрушить бюджеты. Допустим, $1 млн зарабатывает футбольный клуб, тогда он может быть бизнесом, тогда появляется молодежь, работает, играет. В принципе, это был бы правильный путь. И тогда на несколько лет было бы падение футбола, а потом рост. А так все это нереально. Есть четкое понимание, сколько футбольный клуб зарабатывает, столько он должен, может тратить, вот и все».

Но менять финансовый регламент в российском футболе никто не спешит. Возможные реформы чиновники хотят начать с другой стороны — сократить РПЛ до 12 команд. Экономическая логика этого решения понятна, но поднять уровень футбола в стране эта мера не способна, считает комментатор Олег Пирожков: «Можно сократить количество команд, и тогда сильные команды будут чаще играть друг с другом. А есть другой, более сложный и более долгий путь — увеличение количества сильных команд. Я хочу сказать, что один путь исключает другой. Если мы сокращаем лигу, то у нас не будет больше расти число сильных команд, по крайней мере, в ближайшие годы, к этому нужно быть готовыми. У нас есть традиционные лидеры, они будут чаще друг с другом рубиться, у них будет сверхмотивация, и, наверное, это будут матчи чуть более высокого качества. Но мы должны понимать, что это ударит по тем командам, которые составляют второй, третий ряд».

Впрочем, сравнивать расходы и заработки российских клубов на трансферном рынке с европейскими командами не стоит. Например, португальские клубы заработали на продаже игроков почти $500 млн, итальянские чуть не дотянули до $600 млнт, а испанские — до $800 млн. Если же говорить о рекордных расходах, то здесь впереди планеты всей Английская премьер-лига. В прошлом году в АПЛ потратили на игроков $1,6 млрд. Несмотря на все старания, пандемия не заставила клубы самой дорогой лиги кардинально сокращать расходы, рассказал директор по развитию «Тоттенхема» в Восточной Европе Роман Дубов: «Футбол — достаточно консервативный вид спорта, доходы все известны, поэтому что-то менять очень сложно, наверное, в течение короткого промежутка времени. Поэтому большая часть клубов надеется на то, что в скором времени это все закончится, и мы все вернемся к нормальной жизни».

В России трансферное окно открывается в конце января. И не исключено, что после относительного затишья на фоне пандемии мы увидим серьезную активность клубов, особенно с большими бюджетами. А что касается футбольных реформ, то в России об этом больше любят говорить.