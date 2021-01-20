В Калмыкии водителя будут судить за наезд на сотрудника дорожного надзора

В Яшкульском районе Калмыкии завершилось расследование дело в отношении 25-летнего водителя. Правоохранители подозревают его в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Сейчас дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, подозреваемый 7 декабря 2020 года во время весового габаритного контроля в поселке Яшкуль, желая избежать ответственности и игнорируя требование специалиста 3 разряда автодорожного надзора об остановке машины, прибавил скорость «Камаза», в котором ехал. В результате он совершил касательный наезд на сотрудника, причинив ему телесные повреждения.

Наталья Шинкарева