Нижегородская санавиация эвакуировала 280 пациентов в 2020 году

Бригады Нижегородского центра медицины катастроф в 2020 году совершили 292 вылета совместно с «Русскими вертолетными системами», сообщили в пресс-службе правительства региона. Из районов вертолетами «Ансат» эвакуировали 280 пациентов, в том числе 26 детей.

«Благодаря санавиации есть возможность не только забрать пациента из отдаленных районов, но и доставить туда нужного специалиста узкого профиля для проведения консультации на месте и определения необходимости экстренной эвакуации больного»,— рассказал главный врач центра медицины катастроф Михаил Созонов.

Чтобы сократить время ожидания пациентами медицинской помощи, в 2021 году планируется построить новые посадочные площадки при центральных районных больницах Нижегородской области.

Анастасия Еремина