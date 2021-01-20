В Петербурге за день снесли четыре незаконных павильона

Четыре земельных участка, находящихся в собственности Петербурга, освободили от незаконных торговых павильонов. Демонтаж был осуществлен 19 января.

Как сообщили в Смольном, владельцы торговых объектов были уведомлены о необходимости освободить участки, но не снесли строения. В частности, демонтированы торговый павильон площадью 8 кв. м на Дунайском проспекте, ларек на Каменноостровском проспекте площадью 6 кв. м., 10-метровый павильон в Приморском парке Победы и киоск площадью 5 кв. м. на Тихорецком проспекте.

По факту незаконного занятия земельных участков ведется работа по привлечению пользователей к ответственности. Их владельцам придется оплатить работы по демонтажу строений.