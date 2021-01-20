Спрос на вторичное жилье на юге России значительно вырос

В 2020 году спрос на вторичное жилье в Сочи превысил показатели предыдущего года на 64%, сообщал портал «Авито Недвижимость», в Краснодаре прирост спроса составил 70%, в Ростове-на-Дону – 52%. В целом по России спрос на рынке вторичного жилья вырос на 35%, сообщает «Авито Недвижимость».

Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Сочи составила 128 тыс. руб., что на 27% выше показателей 2019 года. Вторичное жилье в Краснодаре стоит в среднем 57 тыс. руб. за квадратный метр (плюс 6% за год), в Ростове-на-Дону – 59 тыс. (плюс 3%). В России цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составила в среднем 58 тыс. руб., это на 8% дороже, чем в 2019 году.

Анна Перова, Краснодар