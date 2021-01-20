В 2021 году в Перми возобновится работа на 16 долгостроях

В наступившем году в Перми начнется работа по возобновлению строительства проблемных жилых домов, решение о достройке которых было принято Федеральным фондом защиты прав дольщиков. Об этом сообщает краевой минстрой.

«В 2021 году мы планируем начать работу со всеми 16 домами, которые фонд решил достроить. Это может быть разработка проекта достройки или старт строительно-монтажных работ, в зависимости от технического состояния каждого дома»,— заявила замглавы краевого минстроя Фаина Минх. В частности, в первом квартале будет выбран подрядчик для достройки дома на ул. Толмачева, 15.

Как уточнили в минстрое, федеральный фонд занимается только теми объектами, застройщики которых признаны банкротами. В крае насчитывается семь долгостроев, которые не подпадают под этот критерий. Их планируют достроить с помощью региональных мер поддержки или путем инициирования процедуры банкротства застройщика.