Удмуртия и Российский футбольный союз заключили соглашение о сотрудничестве

Власти Удмуртии, Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ и Федерация спорта региона подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола в рамках реализации нацпроекта «Спорт — норма жизни». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«В Удмуртии появятся школьные и студенческие соревнования по футболу и отделения по футболу для девочек. В регионе планируется построить несколько полноразмерных полей с искусственным покрытием и малоразмерных спортивных залов, а также площадку для занятий пляжным футболом. В рамках дальнейшего совершенствования системы подготовки резерва в республике планируется создать условия для восстановления у ССШОР "ФК Зенит-Ижевск" статуса Регионального центра РФС, и открыть на базе данной спортивной школы центр подготовки специалистов. Стороны ожидают, что реализация запланированных мероприятий позволит увеличить количество занимающихся футболом жителей Удмуртии в два раза»,— отметил министр спорта России Олег Матыцин.

Глава Удмуртии Александр Бречалов добавил, что власти региона делают в первую очередь ставку на развитие массового и детского спорта. «Футбол в этом плане очень показателен: за последние три года у нас число спортсменов-любителей выросло почти на 20%, приступили к работе еще 17 тренеров. Шесть воспитанников спортивных школ республики выступают в клубах Премьер-лиги, четверо — в клубах ФНЛ. В проектах "Мини-футбол в школу" и "Кожаный мяч" в общей сложности принимают участие более 5000 детей. Наша задача — создать им комфортные современные условия для тренировок»,— подчеркнул господин Бречалов.