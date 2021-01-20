В Крыму заявили о развернутой кампании против «Спутник V»

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о развернутой из-за рубежа информационной кампании против российской вакцины от COVID-19. На заседании оперативного штаба господин Аксенов также призвал не допустить очередей во время массовой вакцинации граждан.

«Сегодня развернута кампания в соцсетях, в различных СМИ. Считаем, что она организована зарубежными производителями, которые хотят опорочить репутацию российского государства… При этом и наука, и должностные лица, и официальные лица четко дают понять, что никто не взял бы на себя ответственность, если бы наша вакцина была неэффективна или небезопасна»,— отметил господин Аксенов.

Он потребовал от республиканского минздрава не допустить очередей при вакцинации крымчан. По словам министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, до конца февраля регион получит еще около 80 тыс. доз «Спутника V».

Согласно последним данным оперативного штаба, с начала пандемии количество случаев коронавируса в регионе превысило 30 тыс. За последние сутки новую инфекцию подтвердили у 251 человека. Умерли 622 пациента.

Александр Дремлюгин, Симферополь