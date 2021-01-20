В Татарстане у половины жителей сформировался иммунитет к COVID-19 Самые высокие показатели продемонстрировали медработники и учителя

У половины татарстанцев на сегодняшний день уже сформирован популяционный иммунитет к коронавирусу. Об этом на итоговой коллегии управления Роспотребнадзора по региону заявила глава федерального ведомства Анна Попова.

«Популяционные исследования, результат которых озвучил институт имени Пастера, который ведет всю эту работу в стране, говорят о том, что почти половина населения Республики Татарстан сегодня имеет иммунитет», — сказала она.

По ее словам, самые высокие показатели по иммунитету к ковиду продемонстрировали медработники, учителя, а также работники сферы услуг и торговли, транспорта, самые низкие — сотрудники крупных предприятий и граждане старше 60 лет.

"Ъ-Казань"