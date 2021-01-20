В Свердловской области сотрудники ГИБДД спасли водителя с гипертоническим кризом

Инспекторы ГИБДД Богдановича (Свердловская область) спасли водителя, у которого случился гипертонический криз в районе 88 км трассы Екатеринбург — Тюмень, сообщил начальник пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, старший лейтенант Антон Белоглазов и лейтенант Керман Балабеков во время патруля заметили на обочине автомобиль Niva с приоткрытыми стеклами. В машине лежал мужчина, который тяжело дышал. Он сообщил полицейским, что страдает гипертонической болезнью.

Сотрудники ГИБДД перевезли мужчину в дорожный пункт медицины катастроф. «После врачебных процедур мужчина поблагодарил полицейских и медиков, после чего продолжил свой путь», — рассказал полковник Горелых.

Валерий Горелых добавил, что мужчина привозил детей в учебное заведение Богдановича, а на обратном пути поругался с женой. По его мнению, это могло стать причиной скачка давления.

Михаил Мананников