Проект рекультивации полигона ТБО на Левенцовке одобрила экологическая экспертиза

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования одобрила проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в северно-западной части Ростова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Проект был разработан в марте 2020 года ООО Институт «Газэнергопроект».

Отмечается, что сейчас ведется подготовка заявки в минприроды России на выделение субсидии из федерального бюджета на рекультивацию.

Проект рекультивации полигона включает в себя два этапа: технологический и биологический. Технологический этап предполагает формирование рельефа холма и создание устойчивых откосов, а также налаживание системы сбора поверхностного стока и его отвода на очистные сооружения и установку конструкции для обезвреживания биогаза. На биологическом этапе проекта будет подготовлена почва и высажена растительность. Работы по рекультивации планируется выполнить с 2021 по 2023 год.

Полигон ТБО, расположенный в северо-западной промзоне Ростова, с 1997 по 2017 год служил местом накопления твердых отходов производства и потребления. Сейчас полигон закрыт.

Подробнее об экологической ситуации в Левенцовском микрорайоне Ростова читайте в материале “Ъ-Юг” «ПДК Отечества».

Наталья Шинкарева