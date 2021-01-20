Число обращений жителей Удмуртии в Роспотребнадзор выросло почти на 40%

За 2020 год в управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 5,78 тыс. обращений граждан. Это на 37,2% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба ведомства. При этом 2,7 тыс. или 46,7% обращений касались вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 3,08 тыс. или 53,3% — защиты прав потребителей.

В ходе рассмотрения обращений управление возбудило 502 административных дела, а также подготовило 65 исковых заявлений для защиты интересов граждан. Суды рассмотрели и удовлетворили 50 исков. В пользу потребителей были присуждены средства почти на 1,5 млн руб.