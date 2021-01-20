В Ярославле будут судить двух фальшивомонетчиков

В Кировский районный суд города Ярославля направлено уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинением в отношении двух мужчин, обвиняемых в сбыте поддельных денежных купюр, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что 25-летнему жителю Ярославля и 22-летнему жителю Казани предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

По материалам уголовного дела, в декабре 2019 года житель Казани через интернет приобрел поддельные денежные купюры достоинством 5 тыс. руб. и приехал к своему знакомому в Ярославль. Обвиняемые расплачивались поддельными купюрами в магазинах, аптеках и кафе города Ярославля. Всего обвиняемыми были сбыты 13 фальшивых денежных знаков. О поддельных купюрах в полицию сообщили кассиры.

Обвиняемые были установлены и задержаны. Они признали свою вину полностью. Один из обвиняемых заключен под стражу.

Антон Антонов