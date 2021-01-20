В Челябинске суд рассмотрит дело о краже золота с фабрики в Якутии

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 1,6 кг золота и серебра в Якутии. Перед судом предстанут два жителя Пласта, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, житель Челябинской области, работая на золотоизвлекательной фабрике в Республике Саха, тайно похищал с предприятия золотосодержащий концентрат. Договорившись с земляком, работающим там же вахтовым методом, в июле 2020 года они незаконно перевезли украденное массой 3,5 кг на поезде от Нерюнгри до Челябинска. Соучастников задержали сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Согласно заключению экспертов масса чистого золота и серебра в концентрате составила около 1,6 кг, а общая стоимость – более 6,5 млн руб.

В зависимости от степени участия жители Пласта обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных, группой лиц по предварительному сговору). Прокуратура в ближайшее время направит уголовное дел в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В ходе следствия арестовано имущество обвиняемых – земельный участки автомобили.