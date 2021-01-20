В домах симферопольцев потекла аммиачная вода

Из-за критически низкого уровня запасов в Симферопольском водохранилище в воде, которую подают жителям крымского столицы, вырос уровень содержания аммиака. Об этом сообщили “Ъ” в министерстве ЖКХ Крыма.

По словам специалистов, вода перед подачей жителям хлорируется, аммиак вступает в химическую реакцию с гипохлоридом натрия. Согласно последним данным, содержание аммиака в воде составляет: 1,75 мг на кубический дециметр при норме до 2 мг аммиака на кубический дециметр. «Поэтому в феврале из этого водохранилища забор воды прекратят. В ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит город с насосной станцией «Веселое», позволив перебросить воду на Киевский район Симферополя с западного направления»,— уточнили в министерстве.

Напомним, Крым переживает один из самых засушливых периодов в своей истории. Власти анонсировали строительство первых в России опреснительных установок. По оценкам специалистов, ориентировочная стоимость одного проекта может составить порядка 20–30 млрд руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Крым выводят на чистую воду».

Александр Дремлюгин, Симферополь