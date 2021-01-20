Из-за пожара в одной из гимназий Невского района эвакуировали более 1 тыс. детей

В среду, 20 января, в Невском районе Петербурга произошел пожар в здании гимназии №513, расположенной по адресу: улица Латышских стрелков, д.9, корпус 3. Информация о возгорании поступила в 11:39. На территории образовательного учреждения горела серверная, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

К ликвидации пожара привлекалось шесть единиц техники и 27 человек личного состава. Около полудня огонь был полностью потушен.

Из-за ЧП из здания гимназии было эвакуировано более 1 тыс. учеников, которых временно разместили в соседней школе №572. Сведения о пострадавших не поступали.