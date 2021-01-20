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Ижевск. Удмуртия
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13:15
Кремль назвал лохотроном расследование о «дворце Путина»
14:21
Грузоподъемность на ледовой переправе «Сарапул-Ершовка» увеличили до 10 тонн
14:13
Удмуртия и Российский футбольный союз заключили соглашение о сотрудничестве
13:42
Число обращений жителей Удмуртии в Роспотребнадзор выросло почти на 40%
13:36
Перевернувшаяся фура перекрыла движение на Якшур-Бодьинском тракте в Удмуртии
13:01
Количество безналичных расчетов в Удмуртии за январь-сентябрь 2020 года выросло на 19%
11:40
Массовое ДТП с участием четырех машин произошло в Ижевске
11:33
Удмуртия занимает 3-е место в России по дефициту бюджета за 2020 год
10:56
Передвижные медкомплексы оказали помощь 46 тысячам жителей Удмуртии за 2020 год
10:50
Жителя Ижевска обвиняют в незаконном создании юрлица
09:25
На финансирование соцконтракта в Удмуртии в 2021 году выделят 247,8 млн рублей
08:43
Гражданина Узбекистана обвиняют в нарушении правил ПДД со смертью двух лиц в Удмуртии
08:27
Сбой в движении автобусов возник в Воткинске из-за заболевших водителей
08:03
190 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки
19/01
Генеральский дом в Ижевске планируют восстановить за счет федеральных средств
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Фото: Сергей Чирков
В Ижевске прошел 10-й ледовый фестиваль «Ангелов и Архангелов»
Ъ-Удмуртия-Online
от
20.01.2021, 13:22
Город украсили 33 ледяные скульптуры
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В Ижевске прошел 10-й ледовый фестиваль «Ангелов и Архангелов»
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Ледовый городок открыли в Ижевске
31 декабря в верхней части Центральной площади открылся ледовый городок «Семь чудес света»
Зажжение огней главной елки Ижевска
На Центральной площади столицы Удмуртии 19 декабря официально зажгли огни на главной елке города
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Социально ориентированный бизнес в республике
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Пандемию проехали успешно
Перспективы рынка коммерческого транспорта для бизнеса оценили участники круглого стола “Ъ-Удмуртия”
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В Удмуртии в этом году открыли ресурсные центры, провели психологическое исследование и онлайн-турниры
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Ижевску ищут пути развития
Проблемы пространственного развития города и его агломерации
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Финансы
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Огонёк
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