В Оренбуржье летальность от COVID-19 в два раза ниже общероссийских показателей

Показатель смертности от COVID-19 в Оренбургской области по состоянию на 20 января 2021 года составил 21,5 летальных случая на 100 тыс. населения. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В среднем по России данный показатель варьируется на отметке в 44,7 смертей на 100 тыс. населения.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Оренбургской области достигло 32212. Умерли 425 человек, в том числе четыре пациента за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов