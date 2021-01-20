Количество безналичных расчетов в Удмуртии за январь-сентябрь 2020 года выросло на 19%

За январь-сентябрь 2020 года в Удмуртии совершили почти 275 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, что на 19% больше, чем за девять месяцев 2019 года. Общая сумму транзакций также выросла на 12% и составила 134,6 млрд руб., сообщает пресс-служба отделения Национального банка по Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России.

«В общем количестве операций по банковским картам на безналичные платежи пришлось 93% (за девять месяцев прошлого года — около 91%). Средняя сумма безналичного платежа составила 490 руб., а операции по снятию наличных — 8,7 тыс. руб. Активному росту безналичных расчетов способствуют развитие платежной инфраструктуры, различные мобильные приложения и программы лояльности кредитных организаций»,— отметила управляющий отделением Национального банка по республике Татьяна Жиганшина.