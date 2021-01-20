В Ярославской области заготовили более 15 тонн шишек елей и сосен

В Ярославской области для заготовки лесосеменного сырья было собрано более 15 т еловых и сосновых шишек, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства. В сообщении отмечается, что в питомниках, расположенных на территории региона, саженцы деревьев для лесопосадок выращиваются из местных семян.

В департаменте уточнили, что заготовка семян и лесовосстановление в Ярославской области осуществляется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

По словам заместителя председателя областного правительства Романа Колесова, высокие урожаи сосновых и еловых шишек бывают один раз в пять лет. Такой урожай отмечен в этом сезоне.

«Именно поэтому задача сейчас – максимально запастись сырьем на ближайшие годы. Особое внимание уделяется качеству семян, ведь от этого зависят жизнеспособность сеянцев, их приживаемость, а, следовательно, и эффективность проведения работ по лесовосстановлению»,– рассказал господин Колесов.

По словам директора департамента Николая Савельева, организация заготовки семян и выращивание из них саженцев непосредственно в регионе, позволяют экономить бюджетные средства.

«Кроме того, деревья из местных питомников лучше приживаются, так как климатические условия не меняются, не нужна длительная транспортировка, при которой растения травмируются»,– уточнил господин Савельев.

Посев семян сосны и ели в лесопитомниках Ярославской области происходит с конца апреля по май. Через два с половиной года сеянцы пересаживаются на территорию лесного фонда.

Антон Антонов