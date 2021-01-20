Самарское УФАС вынесло решение по жалобе на итоги торгов по благоустройству площадки у Фабрики-кухни

Жалоба на итоги торгов по благоустройству территории возле Фабрики-кухни в Самаре признана частично обоснованной. К этому выводу пришли в региональном Управлении ФАС, рассмотрев обращение ООО «Стройцентр». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Ранее ООО «Стройцентр», ООО «Гиперион» и ООО «Опт-снаб» пожаловались в надзорный орган на самарский департамент городского хозяйства и экологии, выступающий заказчиком закупки, объектом которой является благоустройство сквера Памяти борцов революции и территории, прилегающей к памятнику федерального значения «Фабрика-кухня завода им. Масленникова». Как указывалось в заявлениях компаний, их не допустили к торгам из-за противоречивых требований аукционной документации. Победителем аукциона признали ООО «Вектор 21», получившее контракт по максимальной цене.

Здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова (обанкротился) в стиле конструктивизма построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали. В дальнейшем он несколько раз менял собственника. В нулевых годах здание планировали снести, чему воспрепятствовала самарская общественность. В 2012 году на ситуацию обратил внимание депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Через несколько лет Фабрика-кухня вновь стала государственной собственностью. Позже ей присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас Фабрика-кухня находится в стадии реставрации, после которой в здании расположится филиал Государственной Третьяковской галереи.

Георгий Портнов