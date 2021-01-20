Александр Чех стал новым директором кузнечного завода КамАЗа

Бывший замдиректора завода по качеству КамАЗа Александр Чех возглавил кузнечный завод предприятия. Накануне его представили коллективу в качестве руководителя. Об этом пишет корпоративное издание КамАЗа.

Господин Чех окончил Камский политехнический институт. Он начал свою карьеру на КамАЗе в 2000 году, заняв пост инженера-конструктора конструкторского бюро проектирования оснастки кривошипных горячештамповочных прессов и специальных поковок на кузнечном заводе. В 2003 году он возглавил бюро, в 2005-м стал заместителем главного технолога по подготовке производства, в 2012-м — замдиректора завода по качеству.

Александр Чех сменил на своем посту Александра Калашникова, который в прошлом году ушел с должности в связи с выходом на пенсию.

"Ъ-Казань"