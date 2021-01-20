В Карабаше водитель погрузчика погиб во время уборки снега на предприятии

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти водителя на территории промышленного предприятия в Карабаше.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, тело 30-летнего водителя погрузчика было обнаружено днем 18 января. По предварительной информации, работник подрядной организации занимался уборкой снега на территории промышленного предприятия, погрузчик опрокинулся и придавил водителя. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.