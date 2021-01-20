На Атоммаше приступили к изготовлению оборудования для второго блока Курской АЭС-2

Специалисты Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) приступили к изготовлению реакторной установки для второго блока Курской АЭС-2, сообщила пресс-служба предприятия.

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Сергей Иванов