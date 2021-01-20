«Свеза» инвестировала в производство 4 млрд рублей за 2020 год

Группа «Свеза» Алексея Мордашова подвела предварительные финансовые итоги 2020 года. Несмотря на пандемию и снижение мирового спроса на фанеру, компании удалось за минувший год увеличить ряд ключевых показателей. В частности, консолидированная выручка «Свезы» за 2020 год составила порядка 36 млрд рублей против 35 млрд руб. годом ранее.

Как сообщили в пресс-службе компании, также в прошлом году «Свеза» укрепила положение на ключевых рынках и вышла со своей продукцией в семь новых стран, включая Алжир, Бразилию, Кот-д’Ивуар и Туркменистан. Теперь потребителями продукции компании являются покупатели в 90 странах на пяти континентах.

При этом ситуация на мировом рынке березовой фанеры повлияла на динамику производства «Свезы» — в 2020 году объемы выпуска продукции снизились на 7%. В то же время по итогам года налоговые платежи компаний группы в бюджеты всех уровней составили более 3,5 млрд руб., сохранившись практически на уровне прошлого года. В частности, в федеральный бюджет перечислено свыше 2,5 млрд руб. и почти 1 млрд руб. — в региональные бюджеты Петербурга, Вологодской, Тюменской, Костромской, Свердловской областей и Пермского края.

Инвестиции «Свезы» в производство в 2020 году составили около 4 млрд руб., что примерно на 2 млрд руб. меньше изначально запланированного объема. Большую долю в инвестпрограмме занимают крупные проекты, которые находятся на финальной стадии реализации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что группа «Свеза» может разместить в Ленобласти новое производство по переработке балансовой древесины.