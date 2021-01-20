Экс-супруга свердловского бизнесмена попросила перенести суд по разделу компании в другой регион из-за влиятельности мужа

Бывшая супруга гендиректора и совладельца «Березовского рудника» (занимается добычей золота) Фарита Набиуллина Лидия Набиуллина попросила председателя Арбитражного суда Уральского округа Ирину Решетникову вмешаться в их судебное разбирательство. Письмо опубликовано на сайте Арбитражного суда Уральского округа.

Напомним, в августе прошлого года Свердловский арбитражный суд отказал госпоже Набиуллиной в иске. Через суд она пыталась получить контроль над 50% предприятия — как ее части в общем имуществе, нажитом в браке. Суд счел, что госпожа Набиуллина не смогла доказать, что супруг намеренно и втайне от нее сократил свою долю со 100% до 20%, сделав основными владельцами детей.

В письме Ирине Решетниковой госпожа Набиуллина сообщает, что ее бывший супруг известный, довольно влиятельный предприниматель и общественный деятель, политик, член политической партии «Единая Россия» и это, по ее мнению, могло повлиять на ход дела.

«Фарит Минниахметович обладает знакомствами с региональными влиятельными людьми на самом высоком уровне. Таким образом, я склонна полагать, что в отсутствие внимания со стороны Верховного суда РФ, нижестоящим судам сложно обеспечить гарантии справедливого правосудия, независимости и беспристрастности судей по делам, в которых ответчиком выступает лицо, обладающее политическим, общественным и экономическим влиянием в регионе рассмотрения гражданских дел»,— сообщила Лидия Набиуллина.

В письме женщина просит председателя Арбитражного суда Уральского округа обратить пристальное внимание на это дело и перенести судебное разбирательство в другой регион. «Прошу вас рассмотреть возможность изменить территориальную подсудность рассмотрения спора на суд другого региона, влиянием в котором ответчик не располагает», — попросила Лилия Набиуллина, добавив, что соответствующее ходатайство будет подано в ближайшем судебном заседании.

Также госпожа Набиуллина заявила, что ее опасения относительно состояния правосудия, применительно к ее делу, могут послужить поводом для проверок.

Мария Игнатова