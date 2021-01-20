Еще 87 человек в Татарстане заразились коронавирусом

За сутки в Татарстане выявили 87 новых случаев коронавируса. Два из них — завозные, 84 — контактные.24 человека госпитализировано, 63 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с COVID-19.

Среди заболевших — двое детей и 36 человек старше 60 лет. В Казани выявили 61 новый случай, в Набережных Челнах — пять, в Зеленодольском районе — четыре, в Высокогорском и Чистопольском районах — по три, в Лаишевском и Пестречинском — по два, в Аксубаевском, Алексеевском, Буинском, Камско-Устьинском, Кукморском, Нурлатском и Спасском — по одному.

Всего в Татарстане выявили 15 104 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 11 480, в том числе 76 за минувшие сутки. Скончались 229 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"