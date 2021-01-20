В ЯНАО бизнесмена приговорили к шести месяцам колонии за хранение кокаина

Салехардский городской суд приговорил 36-летнего бизнесмена к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за хранение кокаина, сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Следствие установило, что марте 2020 года суд взыскал с предпринимателя штраф в размере 30 тыс. руб. за хранение около 30 граммов марихуаны. Мужчина оплатил штраф, однако вскоре приобрел в Москве 2,5 грамма кокаина и попытался провезти его в Салехард на самолете. Бизнесмен был задержан полицейскими в аэропорту при личном досмотре. Суд признал предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере без цели сбыта).

Напомним, в 2015 году суд в Ноябрьске (ЯНАО) приговорил бизнесмена Михаила Малыгина к девяти годам колонии и штрафу. По версии следствия, он снабжал кокаином главу «Дирекции муниципального заказа» Александра Горбаня, который употреблял наркотик практически ежедневно. По словам задержанных, после употребления кокаина им в голову «приходили гениальные решения по выполнению работ в рамках муниципального контракта».

Михаил Мананников