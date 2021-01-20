В Свердловской области почти в три раза выросло количество точек cash out

По данным на 1 октября 2020 года, в Свердловской области функционирует 52 точки кэшаут (cash out), позволяющих снимать наличные деньги с банковской карты на кассах торгово-сервисных предприятий, сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России. В октябре 2019 года их количество составляло 18.

Наибольший рост произошел в Ачитском, Нижнесергинском и Режевском городских округах, говорится в сообщении банка. Обязательным условием для снятия наличных является совершение покупки. «С одной стороны, кэшаут позволяет гражданам снимать с карт небольшие суммы для повседневных нужд. С другой, дает возможность магазинам привлекать в торговую точку новых клиентов и, соответственно, увеличивать товарооборот», — сказала начальник направления платежных систем и расчетов Уральского ЦБ Светлана Азанова.

Помимо этого, в Свердловской области почти на 20 тыс. увеличилось количество электронных терминалов для оплаты покупок картами. По данным ЦБ на 1 октября 2020 года, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено около 115 тыс. устройств. В частности, за год в Екатеринбурге открыли 11,7 тыс. новых терминалов, в Нижнем Тагиле — 1,2 тыс., в Первоуральске — 425.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что за первый квартал 2020 года объем безналичных платежей в Свердловской области увеличился на 19% и превысил 660 млрд руб. За три месяца в регионе было совершено около 390 млн безналичных банковских операций.

Михаил Мананников