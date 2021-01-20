Житель Краснодара предстанет перед судом за мошенничество с 26 пострадавшими

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый собрал с жителей многоквартирного дома деньги, которые якобы предполагалось направить на его газификацию. Он также предоставил в ресурсоснабжающую организацию поддельную доверенность от имени директора жилищно-строительного кооператива и заключил договор на проведение газификации. Однако после получения денег с жильцов, злоумышленник распорядился ими по своему усмотрению.

Ущерб от его действий составил 600 тыс. рублей, всего пострадавшими стали 26 человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). На время следствия обвиняемого отпустили на свободу под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд.

Алексей Белянин