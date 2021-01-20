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В Волгоградской области отремонтируют восемь домов для пожилых и инвалидов

В Волгоградской области модернизируют восемь домов-интернатов для пожилых и инвалидов в 2021 году. Обновление профильных соцучреждений осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в областной администрации.

Строительно-монтажные работы предстоит выполнить в Абганеровском доме-интернате для престарелых, а также Нижнедобринском, Урюпинском, Жирновском, Заплавинском, Иловатском, Суровикинском и Нижнечирском психоневрологических интернатах.

По информации регионального комитета социальной защиты населения, ремонт корпуса Царевского психоневрологического интерната в Ленинском районе области уже завершен. Кроме того, в 2020 году отремонтировали спальный корпус Калачевского соцучреждения.

Мария Шахрай


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