На Кубани выявлено 198 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 31562 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 556,1.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 58 человек, в Сочи — 12 новых случаев. За сутки в Краснодарском крае скончались 19 пациентов с диагнозом коронавирус, всего в регионе отмечено 1257 летальных случаев, 22083 человека выздоровели, из них за последние сутки — 189 человек.

Анна Перова, Краснодар