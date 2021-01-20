На Дону выявили 388 новых случаев COVID-19

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 388 случаев, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове — 148. В Таганроге выявлено 12 случаев, в Батайске и Шахтах — по 11, в Новошахтинске и Неклиновском районах — по 10, в Азовском и Красносулинском районах — по девять, в Волгодонске, Новочеркасске, Миллеровском, Сальском районах — по восемь, в Каменске-Шахтинском, Веселовском и Семикаракорском районах — по семь, в Гуково, Зверево, Белокалитвинском и Песчанокопском районах — по шесть. По пять новых случаев выявлено в Аксайском, Волгодонском, Зерноградском, Кашарском, Куйбышевском и Мясниковском районах, по четыре — в Азове, Егорлыкском, Зимовниковском районах, по три — в Верхнедонском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Морозовском, Орловском, Пролетарском, Тацинском и Шолоховском районах, по два — в Багаевском, Боковском, Дубовском, Каменском, Константиновском, Октябрьском, Тарасовском, Усть-Донецком и Цимлянском районах. По одному новому случаю коронавируса зафиксировано в Донецке, Заветинском, Милютинском, Обливском, Ремонтненском, Советском и Чертковском районах.

За сутки в регионе вылечились 332 человека. Умерли 27 человек.

По состоянию на утро 20 января количество инфицированных в области достигло 59,4 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1416. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период выздоровели более 49,1 тыс. человек, умерли 2 397 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева