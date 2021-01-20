Ижорские заводы заключили контракт на поставку нового оборудования для АЭС в Индии

ПАО «Ижорские заводы» (входит в Группу ОМЗ) подписало с АО «АЭМ-технологии» контракт на изготовление оборудования для АЭС Куданкулам (Индия). В рамках договора предприятие изготовит для 5-го и 6-го энергоблоков станции два компенсатора давления, а также закладные и элементы крепления для них, сообщили в компании.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ижорские заводы осуществили отгрузку транспортного шлюза для четвертого энергоблока АЭС Куданкулам (Индия). К месту назначения оборудование в разобранном виде было отправлено морским путем.