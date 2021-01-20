Прокуратура проводит проверку по отключению тепла в Металлургическом районе Челябинска

В Челябинске прокуратура Металлургического района проводит проверку по факту отключения теплоснабжения в многоквартирных дома и соцобъектах. Из-за технологического отказа на подающем трубопроводе без тепла остались жители 34 многоэтажек и шесть социальных учреждений, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сотрудники надзорного ведомства по результатам проверки дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления и коммунальной организации. Ситуацию контролирует прокуратура региона.