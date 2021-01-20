В Армавире два фельдшера работали по поддельным дипломам

В городской больнице Армавира выявлен факт предоставления двумя сотрудниками подложных дипломов о медицинском образовании, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Полиция возбудила уголовное дело о подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Противоправная деятельность сотрудников лечебного учреждения была выявлена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным правоохранительных органов, подозреваемые работали санитарами в одной из больниц города, в прошлом году они приобрели у неустановленных лиц поддельные дипломы местного медицинского колледжа. После этого злоумышленники предоставили фиктивные документы в отдел кадров городской больницы для перевода на должность среднего медицинского персонала. На время следствия мужчины переведены на должности, не требующие специального образования.

Анна Перова, Краснодар