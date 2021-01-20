20 января, среда
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

В Армавире два фельдшера работали по поддельным дипломам

В городской больнице Армавира выявлен факт предоставления двумя сотрудниками подложных дипломов о медицинском образовании, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Полиция возбудила уголовное дело о подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Противоправная деятельность сотрудников лечебного учреждения была выявлена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным правоохранительных органов, подозреваемые работали санитарами в одной из больниц города, в прошлом году они приобрели у неустановленных лиц поддельные дипломы местного медицинского колледжа. После этого злоумышленники предоставили фиктивные документы в отдел кадров городской больницы для перевода на должность среднего медицинского персонала. На время следствия мужчины переведены на должности, не требующие специального образования.

Анна Перова, Краснодар


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Профиль пользователя