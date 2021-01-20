Житель Краснодара осужден за ложное сообщение о взрыве в московской гостинице «Метрополь»

В Краснодаре суд признал местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 2 ст. 207 УК) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщила пресс-служба краевого суда. Телефонный террорист был выявлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В краевом суде сообщили, что 31 января прошлого года житель Краснодара позвонил в гостиницу «Метрополь», находящуюся в Москве, и сообщил о якобы заложенной в помещении бомбе. На место были направлены саперы, после обследования гостиницы взрывных устройств обнаружено не было. Телефонный террорист был задержан и пояснил, что в момент звонка находился в состоянии опьянения. Мужчина полностью признал вину и раскаялся, суд при назначении наказания учел тот факт, что у него на иждивении находятся четверо малолетних детей.

Анна Перова, Краснодар