Мерзлякова попросила следователей проверить действия бойцов ОМОН, подавлявших беспорядки в центре мигрантов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала письмо в региональное управление СКР с просьбой проверить действия бойцов ОМОН Росгвардии, подавлявших беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

«Бунта не было, но недовольство было и очень острое. Мигранты требовали, что им выдали спиртное, которое принесли по передаче. Так они хотели отметить Новый год. Но алкогольные напитки в данных заведениях запрещены, я их убедила, что они поступили неправильно. Однако при наведении порядка силовым блоком могли быть допущены нарушения, поэтому я и написала письмо», — отметила омбудсмен.

Напомним, инцидент произошел ночью 14 января из-за того, что сотрудники сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки одного из мигрантов алкоголь, который в пластиковых бутылках был спрятан в буханки хлеба. Около полуночи он и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к ним других сидельцев. В результате бойцам ОМОН Росгвардии пришлось применить спецсредства для пресечения дебоша, в результате чего один из мигрантов получил травму пальца, и ему потребовалась госпитализация. Один из мигрантов заявил агентству Ura.ru, что сотрудники Росгвардии действовали жестко по отношению к постояльцам центра.

Илья Смирнов