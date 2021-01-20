Удмуртия занимает 3-е место в России по дефициту бюджета за 2020 год

По итогам 2020 года Удмуртия заняла 3 место среди регионов России по объему дефицита бюджета, который составил 16% от доходов или 15,5 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Федерального казначейства.

Отметим, что прошедший год с дефицитом бюджета завершили 58 из 85 регионов страны, чей совокупный дефицит достиг 762,2 млрд руб. или 5% от объема их доходов. Это, в том числе, произошло из-за ситуации с коронавирусом и ценами на нефть. Самые высокие значения дефицита, помимо Удмуртии, отметили в Кемеровской (21% от доходов или 42 млрд руб.) и Тюменской (20% или 38 млрд руб.) областях, Ямало-Ненецком АО (14% или 32,7 млрд руб.) и Башкортостане (14% или 37,7 млрд руб.).

При этом ряд регионов завершили год с профицитом. Наибольшие значения зафиксировали в Чукотском АО (8% от доходов или 4,4 млрд руб.), Воронежской области (5% или 8,2 млрд руб.), Севастополе (5% или 2,7 млрд руб.), Кабардино-Балкарии (4% или 2,1 млрд руб.), Алтайском крае (4% или 5,8 млрд руб.).