УФАС проверяет рекламу курорта «Баден Баден» на нецензурную брань

Управление ФАС России по Челябинской области изучает правомерность рекламы термального курорта «Баден-Баден», вызывающую ассоциации с нецензурной бранью.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, рекламные листовки комплекса с надписью «С *банным 2021!» распространялись на подъезде многоквартирного дома в Челябинске. По мнению ведомства, словосочетание может вызвать ассоциации с нецензурной бранью. Челябинское УФАС изучит листовки на соответствие требованиям рекламного законодательства, а также запросит мнение членов экспертного совета по рекламе.

Закон «О рекламе» запрещает использовать в рекламе бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения.