На развитие сельских территорий Ставрополья направят 1 млрд рублей

В Ставропольском крае в 2021 и 2022 году на развитие инфраструктуры пяти районов направят 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

В Александровском, Аргизирском, Кочубеевском, Ипатовском и Кировском округах в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется реализовать 22 проекта.

Например, в Александровском муниципальном округе в 2021 году планируется отремонтировать дома культуры в поселке Новокавказский и в хуторе Средний, а также построить спортивную площадку в селе Круглолесском. Сумма выделенных средств составляет 25 млн руб. В селе Аргизир запланирован капитальный ремонт школы на 475 мест: сейчас учреждение находится в аварийном состоянии. Также в Аргизирском округе, в селе Каменная Балка, в этом году планируется отремонтировать дом культуры. В течение двух лет на развитие инфраструктуры района будет направлено 300 млн руб.

Наталья Шинкарева