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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Число зараженных COVID-19 в Самарской области превысило 37 тыс. человек

За сутки в Самарской области были выявлены 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 269 граждан. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались девять человек, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области выявлены 37157 зараженных COVID-19. Кроме того, в регионе за весь период скончались 754 человека, которым до этого диагностировали коронавирусную инфекцию.

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Георгий Портнов


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