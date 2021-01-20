Коронавирус в Ярославской области: еще четверо скончались и 189 человек заболели

В Ярославской области за последние сутки произошло еще четыре смерти от коронавируса. Скончались женщины 1938, 1939 и 1950 годов рождения, и мужчина 1933 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе было выявлено 189 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 172 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 20 января, в регионе официально подтверждено 26074 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 24446 человек выздоровели. 267 пациентов умерли. В больницы госпитализировано 1718 человек, из них 771 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 947 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 12912 человек. На втором месте Рыбинск — 3479 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1454 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 187, 158 и 125 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведен 2801 тест на COVID-19. На карантине находится 7903 человека, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов