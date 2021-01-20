В Черноземье выявлено 1236 новых пациентов с COVID-19

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья снова выявлено 1236 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 168,77 тыс. человек. Из них выздоровели 148,84 тыс. (141 тыс. за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 35: в Воронежской области скончались 15 человек, в Белгородской — семь, в Липецкой — пять, в Курской и Тамбовской — по три, в Орловской — два. Всего с марта 2019 года умерли 2,94 тыс. пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области — 184 новых диагноза (всего 25,49 тыс.). Выздоровели 239 человек (всего 23,11 тыс.). За все время пандемии скончались 312 пациентов.

В Воронежской области — 389 новых диагнозов (всего 54 тыс.). Выздоровели 375 человек (всего 48,64 тыс.). За все время пандемии скончались 1,39 тыс. пациентов.

В Курской области — 179 новых диагнозов (всего 24,29 тыс.). Выздоровели 157 человек (21,43 тыс.). За все время пандемии скончались 336 пациентов.

В Липецкой области — 152 новых диагноза (всего 19,26 тыс.). Выздоровели 258 человек (14,85 тыс.). За все время пандемии скончались 340 пациентов.

В Орловской области — 177 новых диагнозов (всего 24,87 тыс.). Выздоровели 137 человек (21,97 тыс.). За все время пандемии скончались 313 пациентов.

В Тамбовской области — 155 новых диагнозов (всего 20,83 тыс.). Выздоровели 246 человек (18,23 тыс.). За все время пандемии скончались 238 пациентов.

Александр Прытков